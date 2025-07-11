Штрафы за несоблюдение требований к содержанию собак хотят повысить

Члены рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства направленного на защиту россиян от нападения бездомных животных, внесли проект закона о кратном повышении штрафов за несоблюдение требований к содержанию собак.

Как сообщила соавтор инициативы, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, законопроект является продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных. Предусматриваются штрафы до 300 тыс. руб. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности до трех лет вместо 60 дней.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас не обеспечивается безопасность детей, что подтверждается многочисленными фактами нападения на них. Статистика по нападениям животных на детей за период с 2018 года по 2024 год составляет 670 тыс. случаев, сообщают "Ведомости".

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает, что нужно закрепить в законодательстве принцип приоритета жизни и здоровья человека над животными. Предложение было сделано при обсуждении законопроекта о чипировании собак.