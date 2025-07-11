Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 10 июля выступил с обращением к белорусам, россиянам и украинцам.

Это произошло на торжественном открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Я прежде всего хочу обратиться к россиянам, украинцам и белорусам. Тем народам, представители которых утвердили когда-то это великое действо – "Славянский базар", – заявил глава государства.

Лукашенко указал, что без их участия "Славянский базар" был бы беден. "Славянский Базар" Витебский давно вышел за рамки нашего славянского братства, а культурная столица Белоруссии стала творческой родиной для многих любимых нами артистов. Мы этого и желали, открывая когда-то первый фестиваль. Но самое главное, вот уже более 30 лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит", – отметил Лукашенко, сообщают "Ведомости".