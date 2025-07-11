Зеленский попросил Вашингтон предоставить Украине 10 систем Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к США с просьбой предоставить 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, ФРГ и Норвегия готовы профинансировать закупку трех систем. Глава государства указал, что последний диалог с американским лидером Дональдом Трампом был позитивным. У него есть четкие сигналы по восстановлению и продолжению поставок помощи Киеву. Зеленский отметил, что достигнуты договоренности с Германией о финансировании двух комплексов, а также с Норвегией, которая готова оплатить одну систему.

Президент выразил уверенность, что другие европейские партнеры Киева также присоединятся к финансированию, как только станут известны даты поставок от производителя.

Ранее Трамп заявил, что будет рассмотрен запрос Украины на дополнительные батареи американской системы ПВО Patriot. Глава государства при этом отметил высокую стоимость и дефицит установки.