Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по обвинению в госизмене

Бывший директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников отправится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Меру пресечения вынес Лефортовский суд по ходатайству следствия, следует из картотеки суда.

До какого числа Гребенников останется под стражей - неизвестно.

Заседание прошло сегодня в закрытом режиме, из подробностей дела сообщается только то, что экс-директора РАЭК обвиняют по ст. 275 УК РФ - "Выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну, ставшую известной ему по службе, работе, или в иных случаях, предусмотренных законодательством, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России".

В январе тогда еще директора РАЭК Сергея Гребенникова арестовали по статье 228.1 УК РФ "Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". У него нашли более двух граммов мефедрона. По данным СМИ, этим летом его приговорили к 7 годам колонии.