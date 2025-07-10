Иноагента Чичваркина* внесли в базу розыска МВД

В базе розыска МВД появился российский бизнесмен Евгений Чичваркин*, признанный в РФ иностранным агентом.

На сайте сообщается, что его разыскивают по статье УК. Какой именно не уточняется.

Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Евгения Чичваркина*. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Напомним, в июне 2022 года Минюст России включил в реестр физических лиц-иностранных агентов проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина*. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Чичваркин*, бывший совладелец компании "Евросеть", в 2008 году бежал в Великобританию. В январе 2009 года ему заочно предъявили обвинение в похищении бывшего экспедитора "Евросети" Андрея Власкина. В 2011 году с Чичваркина* сняли обвинение. В Россию он обещал вернуться, только когда сменится действующий политический режим.

*признан в России иностранным агентом