Суд оставил в СИЗО экс-замгубернатора ХМАО-Югры

Бывший замминистра ХМАО-Югры Алексей Шипилов, обвиняемый по части шестой статьи 260 УК РФ, останется под арестом. Решение о продлении вынес суд Ханты-Мансийского автономного округа.

"Продлен", - коротко сообщает пресс-служба регионального СКР, передает РИА Новости. На какой срок не сообщается, однако в СМИ говорится о двух месяцах - то есть, до 14 сентября.

Напомним, что в мае Шипилов также пытался обжаловать меру пресечения в виде ареста, но суд ему отказал.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.