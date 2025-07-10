10 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Роспортебнадзор рекомендовал сократить рабочий день в условиях сильной жары

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сократить рабочий день, если сотрудники вынуждены находиться в помещениях с температурой выше 28 градусов.

"При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25°C.  Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа", - говорится в сообщении ведомства.

На открытом воздухе не рекомендуется проведение работ при температуре выше 32,5 °C - по показателям микроклимата такая работа относится к опасным (экстремальным). "Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", - добавили в ведомстве.

"Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 – 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 – 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 – 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 – 2 часа для лиц без специальной одежды", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Экстремально жаркие дни стоят сейчас в центральной части России, в московском регионе установлено уже несколько тепловых рекордов.

Теги: роспотребнадзор, жара


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