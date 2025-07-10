"Угрозы безопасности нет": "Атомстройкомплекс" приостановил строительство дома в Екатеринбурге из-за жалоб на трещины

"Атомстройкомплекс" остановил строительные работу в Пионерском районе Екатеринбурга после того, как жильцы соседнего дома пожаловались на образовавшиеся во дворе и подвале дома трещины. Как заверяет застройщик, который также строил дом и на Раевской, угрозы безопасности нет, но для спокойствия граждан все же будет проведено комплексное обследование шпунтового ограждения.

"Ведется мониторинг состояния несущих конструкций дома по адресу ул. Раевского, 4, изменений не зафиксировано, угроза безопасности эксплуатации здания отсутствует. В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителей", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе застройщика.

"Атомстройкомплекс" также заверил, что инженерных сетей со стороны стройплощадки нет - они располагаются с другой стороны дома, а потому угроза повредить их тоже отсутствует. Там также добавили, что все поврежденное благоустройство будет восстановлено.

Ранее жители дома на Раевской, 4 обратили внимание на трещины, которые еще в апреле образовались в асфальте во дворе дома. Это произошло после того, как рядом застройщик стал рыть котлован. В середине июня рабочие стали забивать свали и трещины стали настолько большими и глубокими, что это вызвало реальное беспокойство жильцов. Спустившись в подвал, жильцы обнаружили трещины и на самом здании.