Прокуратура не нашла нарушений в заявлении депутата, который назвал Югру "родиной узбеков"

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа не нашла нарушений в заявлении депутата местной думы Халида Таги-заде, который назвал ХМАО "родиной мигрантов". Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Государственной думы Владимира Сысоева.

"Согласно заключению от 6 июля 2025 года в выступлении Таги-заде Х.Б.о отсутствуют какие-либо (прямые либо косвенные) призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, враждебным и насильственным действиям в отношении лиц одной социальной группы против другой", — сообщает издание RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что аналогичные выводы изложены в справке об экспертном исследовании, проведенном экспертом-лингвистом ЭКЦ УМВД по Югре. В связи с этим в высказывании не усматриваются признаки экстремизма. В отношении парламентария были применены меры, касающиеся правил нарушения депутатской этики.

"По результатам проверки мы видим, что впервые в истории думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры депутата лишили должности заместителя председателя комиссии и статуса работы на постоянной основе. Такое произошло впервые. Надеюсь, что этот пример будет показательным для остальных, чтобы подобные высказывания, которые сделал депутат от фракции КПРФ, больше не произносились", — сказал депутат Сысоев.