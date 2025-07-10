В Тюменской области в водоемах погибли рыбак и женщина

В Тюменской области в водоемах погибли 44-летний рыбак и 62-летняя женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Проводится проверка. Тело рыбака было обнаружено 10 июля 2025 в озере, расположенном вблизи деревни Араксул. Мужчина отправился на рыбалку вместе с другом. Он упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Тело погибшего было извлечено из воды другими рыбаками. На теле погибшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Кроме того, сегодня в реке Вагай обнаружено тело 62-летней жительницы села Вагай. Предварительно, женщина упала в воду и не смогла выбраться. Тело погибшей было извлечено из воды в ходе поисково-спасательных мероприятий. Каких-либо внешних телесных повреждений на теле не обнаружено.