В ФК "Урал" готовы играть в РПЛ после исключения "Торпедо"

В футбольном клубе "Урал" готовы выступать в Российской Премьер-лиге после исключения оттуда московского "Торпедо".

Сегодня Российский футбольный союз официально объявил, что "Торпедо" исключено из участников будущего чемпионтата РПЛ. Накануне президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его команда готова играть в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне. Ранее по итогам двух стыковых матчей за право выступать в РПЛ "Урал" уступил грозненскому "Ахмату" и не смог подняться в высший российский дивизион.

В пресс-службе ФК "Урал" Накануне.RU заявления президента подтвердили.

"Мы ждем развития ситуации. Естественно, у нас есть желание в новом сезоне выступать в РПЛ. Ждем решения исполкома РФС", - отметили в "Урале".

Напомним, что ранее "Урал" взял в свой штаб тренера, не пустившего команду из Екатеринбурга в РПЛ.