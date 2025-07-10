Германия готова закупить дополнительные системы Patriot у США для Украины

Германия готова закупать дополнительные системы Patriot у США для их передачи Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Политик отметил, что находится в тесном контакте с правительством США и президентом Дональдом Трампом по вопросу укрепления ПВО Украины, пишет ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что будет рассмотрен запрос Украины на дополнительные батареи американской системы ПВО Patriot. Глава государства при этом отметил высокую стоимость и дефицит установки.

Германия еще марте достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.