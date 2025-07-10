Лавров предложил Рубио "новый подход" к решению украинского конфликта

В Куала-Лумпуре завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча продолжалась 50 минут. Обсуждались конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения.

Глава американского внешнеполитического ведомства по итогам встречи оказался более разговорчив, чем Лавров. Рубио заявил, что Россия предложила "новый и другой подход" по Украине, но уточнять детали он не стал, отметив, что передаст эти предложения Дональду Трампу: "Я бы не стал характеризовать это как нечто, гарантирующее мир, но это концепция, которую я передам президенту сегодня".

Также Рубио добавил, что в графике президента США нет встречи с российским коллегой.

Рубио добавил, что США разочарованы отсутствием прогресса по Украине, но намерены продолжить контакты со всеми сторонами. По словам госсекретаря, он обсудил с Лавровым "некоторые идеи", как может выглядеть "дорожная карта" по завершению конфликта.

При этом Марко Рубио заявил, что Вашингтон не принимал политического решения о прекращении поставок Киеву и провел лишь обзор запасов и временную приостановку в этом вопросе.

Лавров не выходил к журналистам, но МИД РФ выпустил релиз по итогам переговоров. В министерстве назвали встречу "обстоятельной сверкой часов". Никаких подробностей по обсуждению конфликта на Украине нет: "Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем".

Зато МИД России посвятил целый абзац двусторонним отношениям и, в частности, восстановлению прямого авиасообщения: "Подтверждён обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий".