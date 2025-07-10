Губернаторам предпишут удерживать молодежь на селе?

Пять комитетов Госдумы провели обсуждение, посвященное проблеме народосбережения. На нем была озвучена идея, которую в скором времени могут воплотить в жизнь.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что по указу президента РФ суммарный коэффициент рождаемости (СКР) должен достичь 1,6 ребенка на женщину в 2030 году и 1,8 в 2036 году. И добавила, что в сельской местности он сейчас составляет 1,6, в то время как по стране в целом 1,4. Поэтому власти надеются в демографии на село. Но вот беда: молодежь массово уезжает из села в города. Губернаторы должны очень аккуратно относиться к урбанизации и препятствовать оттоку населения из села в город. По ее словам, это ответственность не федерального центра, а регионов. Они должны следить за тем, чтобы такого не было.

При этом Голикова назвала цифру, что 80,4% детей рождаются в городах, хотя в них проживает 75% населения. Эта цифра вызывает интерес. Так как рождаемость в расчете на одну женщину в городе ниже, чем на селе, то и процент рожденных детей должен быть меньше, чем доля населения, - около 70%. Но он превышает 80%. Это значит, что часть сельских жителей рожают в городе, что, скорее всего, вызвано недостатком роддомов и других условий. Также для некоторых важно указать в качестве места рождения город. Известно, что "родильный туризм" имеет место, например, в Московской и Ленинградской областях.

Слова Голиковой могут указывать на намерение властей удерживать молодежь на селе, чтобы повысить рождаемость. Эти планы, если они имеют место, обречены на провал без развития села. Но Стратегия пространственного развития России предполагает как раз урбанизацию.