Суд арестовал главу Невьянской полиции Михаила Филиппова

Ленинский районный суд вынес меру пресечения начальнику полиции МО МВД России "Невьянский" Михаилу Филиппову. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Филиппова обвиняют в п.п. "а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере или сопряженное с требованием взятки". Сторона защиты настаивала на домашнем аресте, однако, по решению суда, Филиппов отправится под стражу до 6 сентября.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса в суд вышестоящей инстанции.