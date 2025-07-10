Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом рабочим графиком

Президент России Владимир Путин не всегда посещает церемонии прощания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отсутствии главы государства на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Его слова приводятся в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

Тем временем, на сайте РИА Новости сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом", аннулируется как вышедшее ошибочно.

Как сообщалось, на прощание с экс-министром транспорта России Романом Старовойтом приехали многие члены правительства. Не был замечен на церемонии Виталий Савельев – вице-премьер, курирующий транспорт, который был предшественником Старовойта на посту министра транспорта.