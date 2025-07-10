Георгий Филимонов сообщил, что в августе впервые на Вологодчине проведут фестиваль русской кухни

В Вологодской области организуют первый в истории региона гастрономический фестиваль русской кухни.

Мероприятие состоится 16 августа на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково» под Вологдой и пройдет под эгидой Губернаторского проекта «Лето Русского Севера».

«Чуть больше месяца остается до нашего первого гастрономического фестиваля русской кухни «Как по маслу». В нем соединим наш символ высокого качества и традиций – знаменитое на весь мир вологодское масло, и живую культуру русского села. Представим продукцию лучших фермеров и мастеров маслоделия, приготовим большой деревенский обед из натуральных местных продуктов и деликатесы на русской печи. Приглашаем жителей и гостей региона присоединиться к этому большому празднику настоящего вологодского гостеприимства и навсегда влюбиться в жизнь на Русском Севере», – сказал Георгий Филимонов.

Неповторимую атмосферу большого русского праздника создаст музыкальная программа. Она охватит широкий спектр жанров – от живой музыки до фолк-электроники. Также будут организованы театральные представления, частушечные баттлы, аудиоспектакли и другие развлечения.

Специально для маленьких посетителей гастрономического фестиваля русской кухни «Как по маслу» будет работать площадка «Огород». Здесь дети смогут «вырастить» продукты для обеда, научиться доить корову, исследовать лабиринт из сена и посмотреть кукольные спектакли.

Всего до конца лета на Вологодчине будет проведена серия из восьми гастрофестивалей, и фестиваль «Как по маслу» станет ее кульминацией. Он поспособствует развитию турпривлекательности региона, что соответствует нацпроекту «Туризм и гостеприимство», который инициировал Президент.