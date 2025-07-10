Власти Курской области: ВСУ сбрасывали на регион снаряды с отравляющим веществом

ВСУ используют для ударов по территории Курской области снаряды с отравляющими веществами, в том числе с хлором. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что украинские военные минируют уже освобожденные участки курского приграничья с помощью FPV-дронов. Некоторые из сброшенных на регион снарядов имеют датчики, которые реагируют на металл, движение, звук.

"Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например, с хлором", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны РФ неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО. К примеру, ведомство сообщало, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, 31 июля 2022 года попали в госпиталь с признаками сильного отравления. При обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество Ботулотоксин типа "В" - органический яд искусственного происхождения.