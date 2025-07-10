Великобритания готова отправить свои войска на Украину для "поддержки перемирия"

Великобритания не отказывается от идеи отправки войск на Украину, заявил министр обороны королевства Джон Хили. При этом он предпочел сослаться на премьер-министра Кира Стармера.

"Премьер-министр всегда ясно давал понять, что он готов отправить войска на Украину, чтобы помочь установить прекращение огня, если оно будет достигнуто", - заявил министр обороны Великобритании.

По его словам, Великобритания готова помогать укреплять позиции Киева для того, чтобы Украина в будущем могла самостоятельно обеспечить защиту своей территории.

Ранее российская сторона заявляла, что прекращения огня при условии присутствия на Украине контингента из стран НАТО быть не может.