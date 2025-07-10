Подросток с Сахалина "минировал" школы в Югре

Подросток с Сахалина подозревается в рассылке ложных сообщений об угрозе государственным объектам и объектам социальной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался подросток 2009 года рождения. Он причастен к трем преступлениям - рассылке сообщений о лжеминировании в Нижневартовском районе. юноша признал вину, сообщил, что сообщения рассылал от лица людей, с которыми ругался в интернете.

Следователи возбудили три уголовных дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По месту жительства задержанного проведены обыски, изъята техника, использовавшаяся для совершения преступлений.

Ранее подросток привлекался к уголовной ответственности за совершение в период с декабря 2023 по март 2024 года трех аналогичных преступлений на территории Сахалинской области. Тогда судом ему было назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно. Теперь ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы.