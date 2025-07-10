"Некому работать": в Нижегородской области сняли часть запретов на профессии для мигрантов

Власти Нижегородской области частично откатили назад свой же запрет на трудоустройство мигрантов по отдельным профессиям на 2025 год.

"8 июля подписаны изменения к указу [губернатора], выводящие из-под запрета следующие виды деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, по складированию и хранению, вспомогательная прочая, связанная с перевозками, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания. Также конкретизированы попадающие под запрет виды деятельности в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов", - говорится в сообщении аппарата бизнес-омбудсмена Нижегородской области Павла Солодкого.

Указ об ограничении профессий для мигрантов вышел еще в марте этого года, и тогда в адрес уполномоченного "поступило большое количество устных обращений от предпринимателей", сообщили в аппарате омбудсмена.

"Собственники бизнеса были обеспокоены, что придется увольнять иностранных "патентников", оперативно заменить которых нереально по причине дефицита рабочих рук на рынке труда. Активнее всего выступали руководители предприятий в сфере общепита. По их мнению, данные статистики о количестве иностранных работников на патенте в их отрасли не отражали реальной ситуации", - добавили в ведомстве.

"Выяснилось, что иностранный работник по патенту, согласно действующим правилам, на учет в органах МВД попадает по основному ОКВЭД работодателя, а работает иногда в компании, занимающейся дополнительными видами деятельности. Получилось, что "на бумаге" в общепите занято 77 иностранных работников с патентом, а на деле их больше. Важно, что органы власти услышали бизнес, детально рассмотрели реальную, а не статистическую ситуацию в отдельных сферах и приняли оперативное решение, пока запрет еще не вступил в силу. Именно благодаря такому диалогу сохраняется благоприятный бизнес-климат в регионе", - подчеркнул Павел Солодкий.

Напомним, нормы запрета в соответствии с основным указом вступают в силу с 11 июля 2025 года.