В Юго-Западном районе Екатеринбурга построят детский сад на 300 мест

В Юго-Западном районе Екатеринбурга планируют построить новый детский сад на 300 мест. Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, расположится он в границах улиц Амундсена - Узорной - Цыганской – Европейской, где строится новый ЖК.

В здании поместится 12 групп по 25 детей, которые также смогут посещать кабинеты для развивающих занятий, игровые площадки вокруг детсада и спортивные зоны.

Здание площадью 5 тыс. 845,70 кв.м. будет иметь переменную этажность - в два и три этажа. Помещения расположены по принципу групповой изоляции со своими входами. Фасады будут отделаны декоративным кирпичом и штукатуркой, а на территории самого детсада высадят деревья, кустарники, газоны, оформят зоны отдыха и установят освещение и подсветку здания.