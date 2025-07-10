10 Июля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: istockphoto.com / HUNG CHIN LIU

Свердловские профсоюзы: Разговоры о привлечении трудовых мигрантов из Индии идут

Зампредседателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев прокомментировал сообщения о массовом завозе в страну трудовых мигрантов из Индии. По его словам, такие разговоры идут, но сообщения о приезде в Россию 1 млн человек из этой страны явно преувеличены.

Для того, чтобы в массовом порядке начать завозить рабочих из Индии, требуются изменения в правовом регулировании, нужны конкретные федеральные указы, нужно заключать областные соглашения, но пока никаких подобных шагов нет, сообщил Алексей Киселев в беседе с Накануне.RU.

При этом всем известно, что людей на промышленных предприятиях в регионах не хватает. И если решать эту проблему привлечением трудовых мигрантов, то в первую очередь будут приглашать граждан постсоветских стран, из того же Узбекистана или Киргизии, то есть русскоязычных работников, полагает Киселев. Трудоустройство рабочих из таких стран как Индия, в теории, может стать уже следующим этапом.

"Но привлекать их массово, я думаю, будет сложно: другая культура. Поэтому обозначенные масштабы [завоза иностранцев] — это фейк. А сам факт привлечения трудовых мигрантов из самых разных стран — это тема, которую надо обсуждать", — констатировал зампредседателя региональной Федерации профсоюзов.

Ранее СМИ сообщили о завозе 1 млн индусов до конца года со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина. По его словам, одной из локаций, куда должны приехать граждане Индии, станет Свердловская область, и под эти "объемы" даже планируется открыть генеральное консульство Индии в Екатеринбурге.

Министерство труда России опровергло сообщения о завозе в страну в 2026 году 1 млн трудовых мигрантов из Индии до конца года. В ведомстве указали на то, что общая квота на весь год для завоза из всех стран составляет около 235 тыс. человек. В Минтруде отметили, что мигранты из "визовых" стран привлекаются через механизм квотирования, а квоты утверждаются на год вперед, так что никаких неожиданных всплесков тут быть не может. Также в министерстве отметили, что для каждого региона в отдельности составляется квота на "визовых" мигрантов, для Свердловской области она в этом году составила чуть более 4,3 тыс. человек, и к 9 июля была использована только на 13,6%.

Напомним, в начале июля глава Североуральского муниципального округа (Свердловская область) Светлана Миронова заявляла, что на работу на Североуральском бокситовом руднике (СУБР, входит в "Русал") приедут мигранты из Индии. Она ссылалась на руководство СУБРа, которое хочет привлечь к работе на подземных специальностях иностранных специалистов. Всего по этому направлению у предприятия более 200 вакансий.

Теги: профсоюз, Алексей Киселев, мигранты


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.07.2025 08:30 Мск Минтруд опроверг сообщения о приезде в Россию миллиона индийских мигрантов до конца года

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