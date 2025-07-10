Правительство поддержало возможность задержания граждан при предъявлении паспорта на "Госуслугах"

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект "Новых людей", который они внесли в феврале с.г. Он предлагает запретить полиции принудительно доставлять граждан в отделения полиции для проверки документов и идентификации личности в случае предъявления паспорта на "Госуслугах".

В пояснительной записке отмечается, что использование портала "Госуслуги" стало массовым, а по указу президента РФ в ряде случаев приравнивается к оригиналу. Но на данный случай это не распространяется. Сотрудники полиции имеют право забрать гражданина в отделение для дополнительной проверки документов. Это необходимо исключить, считают авторы инициативы. Они ссылаются на определение Верховного суда РФ, согласно которому кратковременное ограничение свободы может быть применено лишь в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении.

Однако в Правительстве не приняли эти аргументы. Там считают, что это ограничит соответствующие полномочия сотрудников полиции, в том числе в случае необходимости привлечения к ответственности лиц, совершивших противоправные деяния. Законопроект может затруднить выполнение полицией возложенных на нее задач по противодействию преступности и др.