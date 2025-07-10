В Екатеринбурге семь трамваев на 10 дней изменят свои маршруты

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской семь трамваев на 10 дней изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение трамваев будет ограничено поэтапно как в июле, так и в августе. На данный момент известно расписание на этот месяц.

С 00.00 12 июля по 00.00 22 июля движение транспорта № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 будет закрыто:

по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки "Цирк" до остановки "улица Московская";

по улице Московской, от конечной станции "Дворец спорта" до остановки "улица Московская";

по улице Московской, от остановки "улица Московская" до остановки "Площадь Коммунаров" во всех направлениях.

Вместо этого трамваи будут курсировать по следующему маршруту:

№ 1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;

№ 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;

№ 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;

№ 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;

№ 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;

№ 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;

№ 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта, которая отображает все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.