Минфин поддерживает идею о "закрепощении" семейной ипотеки

Министерство финансов России поддерживает идею Валентины Матвиенко о "закрепощении" семейной ипотеки – запрете на выдачу льготного кредита вне региона регистрации заемщика, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас более половины выдачи семейной ипотеки приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. По ее мнению, 40% заемщиков в этих регионах зарегистрированы в других субъектах. Сенатор подозревает, что это признак использования льготной ипотеки для покупки инвестиционной недвижимости.

Стоит отметить, что на указанные четыре региона в 2024 году приходилось около четверти от введенного в строй жилья в стране. Кроме того, эти регионы входят в число лидеров по стране по уровню зарплаты.