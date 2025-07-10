В Екатеринбурге из-за "пожара" эвакуировали полк Росгвардии

В полку полиции Росгвардии в Екатеринбурге произошел условный "пожар". Учения проводило МЧС, сотрудников пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, совместные учения провели, чтобы отработать действия при возгорании, проверить готовность к чрезвычайным ситуациям и слаженность взаимодействия. Росгвардейцы оперативно эвакуировались, а огнеборцы в кратчайшие сроки спасли "пострадавшего" и ликвидировали "возгорание".

"После завершения тренировки пожарные провели инструктаж, напомнив основные правила безопасности и алгоритмы действий при пожаре", - отметили в МЧС.