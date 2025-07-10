На прощание с экс-министром транспорта Старовойтом приехали несколько его коллег

На прощание с экс-министром транспорта России Романом Старовойтом приехали многие члены правительства. В зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве замечены вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, новый министр транспорта Андрей Никитин (еще три дня назад он был заместителем Старовойта), глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Орешкин.

Не был замечен на церемонии Виталий Савельев – вице-премьер, курирующий транспорт, который был предшественником Старовойта на посту министра транспорта.

На церемонию также приехала экс-супруга Старовойта Светлана (они развелись в 2021 году) с двумя дочерями покойного чиновника (одной из них 15 лет, другой – 18), пишет Mash. На прощании пока не замечена девушка бывшего министра Полина Копылова, с которой он жил после развода.

Приехавшие на прощание чиновники с прессой не общались, лишь Никитин, садясь в машину, заметил, что запомнил своего предшественника Старовойта "достойным человеком".

Старовойта, покончившего с собой 7 июля, похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.