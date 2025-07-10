Лавров встретится с Рубио в Малайзии

В Куала-Лумпуре (Малайзия) началась встреча в формате "Россия – АСЕАН" (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Как ожидается, в рамках форума Ассоциации у представляющего РФ министра иностранных дел Сергея Лаврова состоится встреча с американским коллегой Марко Рубио. О предстоящей встрече сообщается на сайте Госдепартамента США, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что "такая встреча прорабатывается".

Лавров и Рубио уже встречались на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале этого года, также дипломаты несколько раз общались по телефону.