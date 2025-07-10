В Москву этапировали двух фигурантов дела экс-губернатора Курской области Смирнова

Главу строительной компании ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского этапировали в Москву из курского СИЗО в рамках уголовного дела о хищении денежных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Также этапирован в столицу директор "ТД Курск" Денис Федоров. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста обоим фигурантам.

Сейчас в Курске в СИЗО остается Снежана Мартьянова - бывшая подчиненная экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина.

16 апреля стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

По данным Mash, показания на Смирнова дал бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин.