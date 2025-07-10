10 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Комиксы запретили - и средний балл ЕГЭ по русскому языку упал, объяснил Музаев

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал причины, по которым в этом году заметно снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку. В их числе - запрет комиксов и аниме.
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Напомним, в 2025 году средний балл составил чуть более 60, в то время как в 2024-м было 63, а в 2023-м - 68. Такого большого снижения среднего балла ЕГЭ в последние годы не было ни по одному предмету. Музаев считает, что это закономерный результат усложнения экзамена. Это было сделано специально, чтобы не дать возможность использовать разного рода "домашние заготовки". Например, был изменен формат сочинения – теперь дается четкая формулировка темы, что исключает возможность "притянуть" к сочинению темы, по которым есть готовые сочинения, как бывало раньше.

Еще одна причина в том, что в этом году в сочинении запретили использовать при аргументации примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Это снизило результаты тех выпускников, которые мало читали классической литературы, уверен Музаев.

Также на снижение среднего результата повлияло повышение внимания к критерию грамотности в письменной речи. Что это значит, он не пояснил.

По словам учителей, тестовая часть ЕГЭ тоже стала сложнее. Теперь участник ЕГЭ не знает, какое количество ответов из предложенных вариантов является верным, поэтому угадать все правильные ответы или ответ почти невозможно. При этом, если выпускник выберет среди предложенных вариантов правильные, но не все, или же все правильные, но еще неправильные, то ответ засчитан не будет.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов считает, что власти сознательно пошли по пути усложнения ЕГЭ по русскому. Они дают понять абитуриентам, что высокие баллы там будет набрать все труднее, поэтому надо налегать на профильные дисциплины.

Теги: егэ, русский язык, музаев


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