Главу азербайджанской диаспоры Московской области депортировали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова выдворили из России.

Как пишет SHOT, вечером 9 июля он вылетел в Баку из Шереметьево.

Источник РБК сообщал, что Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации". По информации SHOT, что причиной депортации стало нарушение правил пребывания в РФ.

Ситуация с Ибрагимовым укладывается в общую картину российско-азербайджанского дипломатического кризиса, который разворачивается в двух странах и включает в себя недружественные действия с обеих сторон, а также уголовное и административное преследование граждан двух стран.