В Свердловском филиале "Т Плюс" назначен новый руководитель

В филиале "Свердловский" группы "Т Плюс" назначен новый руководитель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Т Плюс Урал", им стал Павел Родин. Его ключевой задачей будет усиление работы по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей и предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, а также успешная реализация инвестпроектов компании в регионе.

Павел Родин родился в 1975 году в Оренбургской области, окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Тепловые электрические станции". Свой трудовой путь начал еще в 1998 году и прошел его от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию ОАО "Свердловэнерго" до главного инженера Свердловского филиала "Т Плюс".

Как добавили в пресс-службе, Родин участвовал в реализации значимых для региона инвестиционных проектов "Т Плюс", связанных с техническим перевооружением, модернизацией и вводом в эксплуатацию новых энергообъектов.