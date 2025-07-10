Минтруд опроверг сообщения о приезде в Россию миллиона индийских мигрантов

Министерство труда России опровергло сообщения о заводе в страну в 2026 году одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. В ведомстве указали на то, что общая квота на весь год для завода из всех стран составляет около 235 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщили о завозе одного миллиона индусов со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина. По его словам, одной из локаций, куда должны приехать граждане Индии, станет Свердловская область, и под эти "объемы" даже, якобы, планируется открыть генеральное консульство Индии в Екатеринбурге.

В Минтруде отметили, что мигранты из "визовых" стран привлекаются через механизм квотирования, а квоты утверждаются на год вперед, так что никаких неожиданных всплесков тут быть не может. Также в министерстве отметили, что для каждого региона в отдельности составляется квота на "визовых" мигрантов, для Свердловской области она в этом году составила чуть более 4,3 тыс. человек, и к 9 июля она была использована только на 13,6%, передает РБК.

При этом в ведомстве соглашаются, что дефицит кадров на российском рынке есть и его нужно каким-то образом ликвидировать.

В начале июля глава Североуральского муниципального округа (Свердловская область) Светлана Миронова заявляла, что на работу в Североуральском бокситовом руднике (СУБР, входит в "Русал") приедут мигранты из Индии. Она ссылалась на руководство СУБРа, которое хочет привлечь к работе на подземных специальностях иностранных специалистов. Всего по этому направлению у предприятия более 200 вакансий.

Планы по размещению мигрантов из Индии в общежитиях в Североуральске вызвало беспокойство у местных жителей.

В пресс-службе СУБРа Накануне.RU подтвердили, что в июле-августе ожидаются первые две группы общей численностью 100 человек. Специалисты при этом имеют профильный опыт. Потребность в иностранных рабочих вызвана тем, что промышленные предприятия по всей стране испытывают дефицит рабочих, объяснили в СУБРе.