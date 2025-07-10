СМИ: Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей

Директор МХАТа и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, к которому накануне пришли силовики, имеет долг в 17,8 млрд рублей по кредитам. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два - задолженность по исполнительному делу.

9 июля СМИ сообщили, что правоохранительные органы нанесли визит Кехману в Подмосковье. По данным "Фонтанки", силовики расследуют дело о растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТа. Работы шли много лет, открыть площадку планировалось в октябре 2025 года.

Напомним, Кехман получил пост директора МХАТ в 2021 г. после череды скандалов (недовольство Татьяны Дорониной, постановка "Чудесный грузин" с Бузовой). Его взгляды кардинально расходились с позицией худрука Эдуарда Боякова, и в итоге последний почти сразу после назначения Кехмана подал в отставку. Из-за этого от работы с МХАТ отказался попечительский совет. При этом новый гендиректор заявил, что театр при предыдущем руководстве оказался на грани банкротства.