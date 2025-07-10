Авиарейс из Екатеринбурга в Красноярск задержали больше чем на 16 часов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово больше чем на 16 часов задерживается авиарейс в Красноярск.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, рейс FV-6792 авиакомпании "Россия" задержан по техническим причинам. Самолет должен был вылететь еще в 22:30 9 июля. Однако теперь, согласно данным онлайн-табло аэропорта, планируемое время вылета составляет сегодня в 15 часов.

По данным прокуратуры, на рейс ожидается 93 пассажира, им предоставлены напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Напомним, что на днях несколько сотен людей застряли на ночь в Кольцово из-за задержки рейсов. В некоторых случаях задержка составляла до 18 часов.