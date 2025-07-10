Суд возбудил производство по делу о банкротстве Тимура Иванова

Банк ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием открыть процедуру банкротства бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил возбудить производство по делу. Рассмотрение обоснованности заявления о признании банкротства состоится 21 августа.

Как сообщалось, долг по банковскому кредиту Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 млн рублей.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.