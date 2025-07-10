Андрей Трубецкой: Сургутский район получит 26,5 млн рублей за победу в конкурсе качества бюджетных процессов в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги конкурса на лучший муниципалитет по качеству бюджетного процесса в 2024 году.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил в своем телеграмм-канале, что возглавляемый им муниципалитет признан лидером среди районов Югры и получит грант в размере 26,5 млн рублей на социально-экономическое развитие.





Оценка проводилась сразу по нескольким критериям, включая планирование и исполнение бюджета, долговую политику и открытость бюджетного процесса.

"Сургутский район продемонстрировал высокие показатели: исполнение бюджета по доходам и расходам превысило 99,6%. Также в районе отсутствуют муниципальные заимствования и кредиты, а открытость бюджетных данных за 2024 год стала одной из лучших в округе", - отметил Андрей Трубецкой.

Кроме того, район отмечен за активное вовлечение жителей в бюджетный процесс – участие в общественных советах, публичных слушаниях и инициативном бюджетировании.

Андрей Трубецкой напомнил: "В 2024 году Сургутский район направил более 73 млн рублей местного бюджета на реализацию проектов, предложенных жителями. За три года участия в конкурсе район дополнительно привлек в бюджет 111,5 млн рублей".