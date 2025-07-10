Орбан: Зеленский - это клоун, играющий роль президента

Зеленский представляет собой новый тип политика - это клоун, играющий роль президента. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью, опубликованном на YouTube-канале Patrióta.

Он сказал, что год назад встречался с Зеленским в Киеве и предупреждал его, что ситуация для Украины будет ухудшаться, но тот категорически отверг любые компромиссы. Он неадекват, который ведет страну к катастрофе. Орбан пытался ему это объяснить, но увидел, что это бесполезно - перед ним бестолковый человек.

"Я увидел, что это не работает, я действительно сижу перед клоуном, играющим роль президента", - сказал он.

Орбан считает, что таков новый тип современного политика.

"Это политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой он оказался не готов. И он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - добавил премьер Венгрии.

Он уверен, что ЕС и Украина проиграли военный конфликт. Почему они его затягивают, он не может понять. Это плохо и для Европы, и для Украины. Киев может сам определять свое будущее, но он не иметь права просить Венгрию о помощи в своей ошибочной стратегии.