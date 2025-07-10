ЕС осудил методы мобилизации на Украине

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти осудил украинский режим за методы мобилизации и санкции против своих же граждан. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

Он цитирует украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который заявил, что нарушения со стороны украинских должностных лиц, осуществляющих военную мобилизацию, стали "систематическими и широко распространенными". Эти "нарушения" включают в себя "избиения, жестокие задержания, отказ в доступе к адвокату, содержание без связи с внешним миром, мобилизацию лиц с инвалидностью и другие недопустимые действия", то есть являются преступлениями, совершаемыми по указанию Зеленского.

О’Флаэрти сообщил, что получает сообщения о пытках и смертельных исходах во время мобилизации. Он призвал ввести независимый контроль за мобилизацией, включая возможность посещения мест, где держат отловленных людей.

На прошлой неделе Лубинец сказал, что только в этом году было подано более 2 тыс. обращений по поводу преступлений военкомов, к дисциплинарной ответственности (но не уголовной) были привлечены лишь около 50. То есть мобилизация любыми методами продолжается и остается практически безнаказанной.

В заявлении еврокомиссара говорится также о санкциях Зеленского против граждан Украины, их преследованиям, запугиванию, как и вообще атмосфере страха в стране.