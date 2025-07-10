Доставку пенсий могут разрешить не только "Почтой России"

В Госдуме планируют разрешить доставку пенсий не только "Почте России", но и другим компаниям.

Соответствующие рекомендации в адрес правительства и профильных министерств направил комитет Госдумы по защите конкуренции по итогам аудита Почты, проведенного Счетной палатой с 2020 по 2024 год и истекшем периоде 2025 года.

В документе парламентарии предлагают повысить эффективность доставки пенсий, которые в настоящее время граждане могут получать с задержкой. Депутаты считают необходимым, чтобы Минцифры совместно с Минтрудом проработали вопрос об установлении в законе возможности доставки страховых пенсий иными организациями, сообщают "Известия".

Кроме того, Госдума попросила установить компенсацию за задержку пенсий "Почтой России".