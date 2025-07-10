Госдума попросила установить компенсацию за задержку пенсий "Почтой России"

Кабмин России просят до 1 декабря 2025 года установить компенсацию гражданам за несвоевременную выплату "Почтой России" пенсий и пособий.

Соответствующие рекомендации в адрес правительства и профильных министерств направил комитет Госдумы по защите конкуренции по итогам аудита Почты, проведенного Счетной палатой с 2020 по 2024 год и истекшем периоде 2025 года. Также указывается на замечание контрольного органа о том, что с мая 2023 года вступил в силу закон, согласно которому доставку пенсии могут осуществлять исключительно организации почтовой связи. Так как с этой доставки от сумм выплат "Почта России" получает 1,17%, ее доход в прошлом году составил 32,69 млрд руб.

Как установили Счетной палате, наряду с этой прибылью организация в 2020–2024 годах получила доход 6,48 млрд руб. в качестве процентов за размещение целевых средств на банковских счетах. В Госдуме считают, что возможность извлечения Почтой дохода от размещения средств создает предпосылки к несоблюдению сроков доставки пенсий и пособий̆.

Как заявил зампред комитета по защите конкуренции Думы от фракции "Единая Россия" Сергей Лисовский, в рекомендациях правительству предложено, чтобы "Почта России" выплачивала компенсацию за задержку пенсий россиянам. Так как это ей будут невыгодно, она станет выплачивать пенсии вовремя.

Размер такой компенсации должно будет установить правительство, сообщают "Известия".

Также СП выяснила, что "Почта России" работает неэффективно, ее деятельность не помогает повышать доступность почтовых услуг.