Отмену роуминга на территории ЕАЭС отложили почти на три года

Отмена роуминга на территории ЕАЭС отложена почти на три года.

Евразийская экономическая комиссия рассчитывает, что это произойдет к 1 января 2028 года. Новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге был утвержден 8 июля на заседании совета комиссии.

Как заявил директор департамента антимонопольного регулирования Сергей Максимов, в этот срок должны принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года. До этого внедрить справедливые тарифы должны были уже к апрелю 2025 года, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что тарифы на роуминг в Союзном государстве Белоруссии и России будут лимитированными. В среднем в мире в роуминге пользуются тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20-25 Гб трафика в месяц.