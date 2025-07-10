США рассмотрят проект о санкциях против работающих с энергосектором РФ банков

Американские конгрессмены Зак Нанн и Джош Готтхаймер внесли в Палату представителей проект закона Peace Act, который предусматривает санкции против банков, финансирующих энергетический сектор России или ведущих бизнес с находящимися под ограничениями российскими организациями.

Об этом сообщили Нанна. "Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить", – сказал парламентарий.

Законопроектом предлагается ввести меры, которые ограничат доступ к американской финансовой системе для любых иностранных банков, которые взаимодействуют с энергетическим сектором РФ. В случае принятия документа президент США Дональд Трамп будет иметь возможность временно приостанавливать данные санкции, но это должно будет сопровождаться обязательным уведомлением Конгресса.

Ранее сообщалось, что спецпосладнник президента США Стив Уиткофф добивается снятия энергетических санкций с России.