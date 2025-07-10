Трамп заявил, что США рассмотрят запрос Украины на Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет рассмотрен запрос Украины на дополнительные батареи американской системы ПВО Patriot.

Глава государства при этом отметил высокую стоимость и дефицит установки. Так президент прокомментировал сообщения СМИ о том, что рассматривается возможность отправки Киеву еще одной системы противовоздушной обороны Patriot после недавнего обещания усилить защиту Украины от российских атак.

Трамп выразил сожаление по поводу того, что США вынуждены тратить столько денег на конфликт, которого, по его словам, не было бы, если бы он был президентом.

"По ним наносятся сильные удары. Очень сильные. Так что мы рассматриваем этот вопрос", – указал американский лидер. Трамп отметил, что уже давно дает понять свое недовольство происходящим, сообщают "Ведомости".

Ранее Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять противоракет Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.