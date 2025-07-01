Сын задержанного в Екатеринбурге главы азербайджанской диаспоры сбил силовика при задержании

Во время задержания главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински водитель сдал назад и сбил правоохранителя.

По данным Telegram-канала Baza, за рулем сидел его сын Мутвалы Шыхлински. Они с отцом пытались скрыться от силовиков. Мутвалы стал сдавать на скорости и врезался в иномарку, стоявшую сзади. Во время движения водитель сбил с ног сотрудника ФСБ. Тот упал на землю.

Сообщается, что у него ушиб головы. Мутвалы после задержания отпустили. Его отец Шахин находится в СК на допросе в статусе свидетеля

Напомним, Шахина Шыхлински допрашивали несколько дней назад в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, подозреваемых в п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Мотивом, считает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а преступления совершались в 2001-2011 годах.

Всего по делу было задержано шесть граждан РФ: Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, Сафаров Акиф Мохбалы оглы и Сафаров Аязу Мохбалы оглы. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен.

Еще двое фигурантов скончались. Их тела уже доставлены в Азербайджан. В минздраве республики заявили, что при осмотре тел были обнаружены множественные травмы. Позже стало известно, что в Азербайджане возбудили уголовное дело "по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью" азербайджанцев в Екатеринбурге.