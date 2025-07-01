Baza: россиян, задержанных в Баку, привезли в суд избитыми

Россиян, задержанных в Баку, привезли в суд избитыми, сообщает Baza.

По данным канала, граждан РФ завели в клетку на пару минут, для того, чтобы местные журналисты сделали фотографии и видео, после их уводят. Сообщается, что среди задержанных сотрудники RT, а также двое российских айтишников сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего двое человек скончались. 30 июня азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. 1 июля число задержанных достигло семи. Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Прокуратура Азербайджана заявляла об обезвреживании двух организованных преступных группировок, в числе которых есть россияне. В ведомстве заявляли, что группировку подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами, а также кибермошенничестве.