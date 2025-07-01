В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске пострадали 45 человек

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотника предприятия в Ижевске, передает корреспондент Накануне.RU. Всего пострадали 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии (ранее сообщалось о 10 пациентах в тяжелом состоянии).

Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия.

В цехе предприятия ликвидировано открытое возгорание, ведется проливка и разбор конструкций. Близ места происшествия был организован ПВР для эвакуированных сотрудников. Он был нужен тем, кто остался без связи и документов. По факту происшествия работают правоохранители, органы безопасности, идет расследование.

"Я благодарю за слаженные действия всех медицинских работников, сотрудников МЧС, пожарных, полиции и других оперативных служб. В Удмуртии до особого распоряжения введен режим ЧС", - сообщил он.

Напомним, сегодня ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ. Предположительно, целью удара мог стать электромеханический завод "Купол", входящий в концерн "Алмаз-Антей" и выпускающий ЗРК "Тор".

Массовые мероприятия, запланированные в Ижевске на 1-2 июля, отменены.