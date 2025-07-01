Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. Информация об этом размещена в Telegram-канал "Пул Первого", который считается близким к пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде.

"Первые позиции Орешника будут в Беларуси. Работу Орешника вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", - говорится в сообщении.