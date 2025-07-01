01 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Вологодской области стабильно снижается число абортов

Губернатор Вологодской области представил итоговую статистику по профилактике абортов на территории региона за первый летний месяц этого года.

«На 95% сократилось количество абортов на Вологодчине в июне. Всего семь операций по искусственному прерыванию беременности проведено в регионе. За аналогичный период прошлого года сделано 136 абортов. Все больше женщин делают выбор в пользу материнства. Продолжаем бороться за каждую жизнь, поддерживая женщин на всех этапах – от беременности до рождения ребенка», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона отметил, что все операции по искусственному прерыванию беременности выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре, а в тяжелых ситуациях или при наличии противопоказаний к родам помощь оказывается в полном объеме.

На базе Перинатального центра продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60. Сюда могут обратиться те, кто считает, что получил незаконный отказ в медицинской услуге. Каждый случай прорабатывается в ручном режиме. 

Георгий Филимонов подчеркнул, что такому результату способствует широкая система мер поддержки для молодых и многодетных семей Вологодской области в рамках Губернаторской демографической программы «Семья – оплот Русского Севера». 

Беременная девушка на обследовании в Областной детской клинической больнице №1 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Также реализуется проект «Комфортные женские консультации», в рамках которого ремонтируются медучреждения и закупается оборудование. А проект «Защити меня сегодня» предлагает выплаты врачам: пять тысяч рублей – за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка.

Теги: георгий филимонов, снижение числа абортов,


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